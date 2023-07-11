Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:42

Кверквелия оценил выступление «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник азербайджанского «Нефтчи» Соломон Кверквелия прокомментировал выступление кавказской команды на товарищеском турнире Кубок PARI Премьер.

«Очень хороший турнир получается, очень сильные клубы участвуют. Для нас это проходит как сбор. Пока не получается. Неприятно, конечно. Хотел бы вернуться в Россию? Не знаю. Были ли предложения из России? Не могу сказать», — приводит слова Кверкелии Sport24.

На турнире «Нефтичи» проиграл «Зениту» (1:3) и сербской «Црвене Звезде» (0:4). 15 июля бакинцы сыграют против турецкого «Фенербахче».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-11-kverkveliya-otsenil-vystupleniye-neftchi-na-kubke-pari-premyer
Футбол
ФК Нефтчи
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Корейцы требуют отнять у Сотниковой золото Сочи-2014. Реально ли это?
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Актобе» отказывается оплачивать лечение российскому защитнику Пенчикову

Родич назвал Пруцева перспективным футболистом