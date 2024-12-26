Квинси Промес опубликовал пост, посвященный «Спартаку»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал на своей странице в социальной сети пост, посвященный красно-белым.

32-летний футболист выложил логотип московского клуба с надписью «Однажды спартаковец — навсегда спартаковец».

В составе «Спартака» голландец выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В конце февраля Промес был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, в мае сообщалось, что футболиста отпустили из тюрьмы на определенных условиях. Летом нидерландец покинул «Спартак» после истечения срока контракта и с осени Промес выступает за клуб из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».