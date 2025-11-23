«Ланус» обыграл «Атлетико Минейро» в финале Южноамериканского кубка-2025, Халк не забил в серии пенальти

Аргентинский «Ланус» победил бразильский «Атлетико Минейро» в финальном матче Южноамериканского кубка-2025 — 0:0, 5:4 пенальти. Игра прошла в Асунсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако».

«Ланус» выиграл турнир во второй раз — также он побеждал в 2013 году. «Атлетико Минейро» впервые вышел в финал.

Экс-нападающий «Зенита» Халк вышел в стартовом составе и нанес 2 удара по воротам «Лануса». В серии пенальти он не забил.

В полуфинале аргентинская команда победила «Универсидад де Чили» (2:2, 1:0), а бразильская — эквадорский «Индепендьенте дель Валье» (1:1, 3:1).