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Сегодня, 11:30

Лапочкин назвал бредом введение запросов тренеров на просмотр ВАР

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился своим мнением о запланированном тестировании новой системы ВАР, которая будет использоваться для запросов тренеров.

По словам главы судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины, главные тренеры получат возможность сделать запрос на просмотр видеоповторов эпизодов дважды за матч.

«Это полный и абсолютный бред. Система ВАР и так просматривает все эпизоды, тем более связанные с пенальти или красными карточками. Поэтому запросы со стороны тренеров вообще не нужны, это будет только отнимать много времени, вынуждать всех участников матча ждать», — цитирует Лапочкина «ВсеПроСпорт».

Впервые систему ВАР с возможностью запроса тренера на видеоповтор протестировали во время юношеского чемпионата мира и женских чемпионатах мира для игроков до 17 и до 20 лет.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Сергей Лапочкин (судья)

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