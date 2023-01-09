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Сегодня, 16:38

Лапочкин заявил, что для российских арбитров ничего не поменялось

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал информацию о том, что Судейский комитет УЕФА распределил российских арбитров по категориям на вторую часть сезона-2022/23.

«Для наших арбитров ничего не поменялось. Они как были в этих группах, так и остались. Они там присутствуют, потому что присутствуют. Назначений на международные матчи на получают. Поэтому не важно, в первой они группе или во второй. Не сказывается ли на рейтинге наших судей, что они не судят? Такой ситуации не было никогда. Я не знаю, сказывается или нет. Раньше, если год не судишь, тебя могли перевести в более низшую категорию. То есть была прямая зависимость. Сейчас эту связь не установить. Назначений-то нет для наших судей. До какого времени они приостановлены, никто не знает. Те, кто входит в элитную группу, судят матчи Лиги чемпионов и сборных, те, кто в первую, — Лигу Европы, те, кто во вторую, — Лигу конференций. То есть чем ниже группа, тем ниже рейтинг твоих матчей», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».

В элитную группу, где 30 лучших рефери, попал Сергей Карасев, в первую — Сергей Иванов, во второй оказались Кирилл Левников, Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк и другие российские арбитры.

Российские судьи были отстранены от обслуживания матчей под эгидой УЕФА в начале марта 2022 года — вслед за тем, как отечественные команды были исключены из международных соревнований.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-lapochkin-ne-vazhno-v-kakoj-gruppe-uefa-karasev-i-drugie-rossijskie-sud-i-naznachenij-to-net/
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