Ледяхов считает, что Тедеско будет тяжело работать в сборной Бельгии

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Мне все равно, что Тедеско будет работать тренером сборной Бельгии. Видимо, руководство национальной команды Бельгии считает, что Тедеско — это тот тренер, который нужен сборной этой страны. Прежде всего, Доменико показал результат в Германии, выиграв с «Лейпцигом» кубок. В Европе не смотрят на тренеров, которые что-то выигрывают в нашем чемпионате. Мы варимся в своем соку. Тедеско взяли в сборную Бельгии только из-за работы в Германии.

У бельгийцев сейчас смена поколений. Их сборная неудачно выступила на чемпионате мира. Очень сложно будет Тедеско. Посмотрим, как он справится», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

8 февраля стало известно о том, что Тедеско возглавил национальную команду Бельгии. Его контракт со сборной рассчитан до 2026 года.

Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по июнь 2021 года. Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России.