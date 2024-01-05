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Сегодня, 17:04

Лесовой успешно прошел медобследование в хайфском «Маккаби»

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Игрок московского «Динамо» Даниил Лесовой успешно прошел медицинское обследование в хайфском «Маккаби», сообщает sport5.co.il.

По информации источника, спортсмен уже начал искать квартиру в рестижном районе «Кармель» в верхней Хайфе. Спортивный директор клуба Галя Альбермана считает, что подписание Лесового может стать решающим в противостоянии клуба с «Маккаби» из Тель-Авива. Отмечается, что у команды есть уверенность, что в начале следующей неделе миллион евро за игрока будет переведен «Динамо». Это позволит позволит официально зарегистрировать россиянина в качестве игрока клуба.

После 13 туров «Маккаби Хайфа» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Израиля, набрав 27 очков. Лидирует — «Маккаби Тель-Авив» (37 очков).

(Эли Швидлер)

Даниил Лесовой
Футбол
ФК Маккаби (Хайфа)
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