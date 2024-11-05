Лесовой заявил, что счастлив в АЕЛе

Полузащитник АЕЛа Даниил Лесовой поделился впечатлениями от выступления в чемпионате Кипра.

«В этом сезоне я выбрал футбол. Если спросить меня, счастлив ли я, то да, я счастлив по-футбольному. Не возникло ли мнение, что игра на Кипре будет легкой прогулкой? Нет. На самом деле не было такого. Я понимаю, что во всех странах и во всех лигах уже научились играть в футбол. Просто я для себя понимаю, что я очень соскучился по футболу. Давненько в официальных матчах не выходил в стартовом составе. Поэтому я был очень заряжен на эту игру. Для меня важно было для себя отличиться в первой игре. Было важно показать клубу и тренерскому штабу, что они во мне не ошиблись», — приводит «РБ Спорт» слова Лесового.

Лесовой в августе перешел в АЕЛ на правах аренды из московского «Динамо». За семь матчей в чемпионате Кипра 26-летний футболист забил три мяча и сделал две голевые передачи.