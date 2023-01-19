«Лидс» обыграл «Кардифф» в матче Кубка Англии

«Лидс» одержал победу над «Кардиффом» в переигровке 3-го раунда Кубка Англии со счетом 5:2.

В составе «Лидса» голы забили Родриго, а также Патрик Бэмфорд и Вильфред Ньонто, оформившие дубли.

У «Кардиффа» отличился Каллум Робинсон, забивший два гола.

В следующем раунде «Лидс» сыграет с победителем матча «Борхэм Вуд» — «Аккрингтон».