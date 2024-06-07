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Сегодня, 14:06

Лионель Месси назвал «Реал» и «Манчестер Сити» лучшими командами мира

Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси назвал мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» лучшими командами в мире на сегодняшний день.

«Если говорить с точки зрения результатов — это «Реал». Если говорить по игре — лично мне нравится «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Думаю, что любая команда, которую тренирует Гвардиола, является особенной из-за того, какой он тренер, как он работает, какой футбол прививает команде.

Поэтому по уровню футбола лучшая команда — это «Манчестер Сити», по результатам — «Реал», — приводит слова аргентинца Infobae.

В сезоне-2023/24 «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальной встрече дортмундскую «Боруссию» (2:0). «Манчестер Сити» Гвардиолы стал чемпионом Англии в четвертый раз кряду.

Лионель Месси
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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