Месси — о предстоящей игре в «Интер Майами»: «Я очень взволнован»

Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал о своих эмоциях перед выступлением за «Интер Майами».

В воскресенье Месси поучаствовал в показательном матче между «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины.

«Это очень приятное чувство — быть на прощальном матче Рикельме, учитывая то, что этот спортсмен значит для футбола Аргентины, что он значит для «Бока Хуниорс». Сейчас у меня будет несколько дней отпуска, а потом я начну работу в новом городе, в новом клубе, я очень взволновал», — сказал Месси в интервью Argentinian Public Television.

Ранее стало известно, что презентация Месси в «Интер Майами» состоится 16 июля.