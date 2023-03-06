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Сегодня, 21:07

Лионель Месси станет героем мультсериала

Мария Гусева
Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси станет героем анимационного сериала, сообщает Deadline.

По информации источника, в сериале Месси будет изображен в детстве, он будет преодолевать препятствия во время путешествия по видеоигре. Сериал ориентирован на детскую и юношескую аудиторию. Его создаст компания Sony Music Entertainment. Сроки выхода не уточняются.

«С детства я всегда любил мультсериалы, а мои дети — большие поклонники анимационных персонажей. Возможность участвовать в анимационном проекте делает меня счастливым, потому что исполняется моя мечта. Я хотел бы поблагодарить Sony Music за присоединение к этому проекту, и мы надеемся, что результат понравится всем, особенно девочкам и мальчикам», — цитирует Deadline Месси.

35-летний Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре. Форвард стал обладателем награды Международной федерации футбола (ФИФА) лучшему футболисту 2022 года.

Лионель Месси
Футбол
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