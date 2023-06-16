Месси: «Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека, а не только как спортсмена»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем наследии в футболе.

«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня. Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только как спортсмена», — приводит слова Месси Ole.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом 35-летний аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.