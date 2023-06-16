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Сегодня, 10:58

Месси: «Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека, а не только как спортсмена»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем наследии в футболе.

«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня. Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только как спортсмена», — приводит слова Месси Ole.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом 35-летний аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Лионель Месси
Футбол
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