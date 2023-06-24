Месси: «Я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что за последние годы уровень его игры мог снизиться.

«Конечно, мне уже 36 лет, я уже не тот игрок, каким был в «Барселоне» пару лет назад. Для меня важную роль сыграл чемпионат мира в 2022 году. Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, некоторые получили травмы. То, что ЧМ прошел в середине сезона, сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды. Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Я не оправдываюсь, потому что много кто играл на ЧМ, но в целом турнир повлиял на уровень игры в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов. Мы все вернулись другими, пускай по разным причинам», — заявил Месси в интервью beIN Sport.

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.