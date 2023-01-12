Скалони: «Месси может попасть на следующий чемпионат мира»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что нападающий «ПСЖ» и национальной команды Лионель Месси может поехать на ЧМ-2026.

По завершении ЧМ-2022 35-летний нападающий заявил, что не планирует завершать карьеру в национальной сборной.

«Я думаю, что Месси может попасть на следующий чемпионат мира. Надо будет узнать его собственное мнение и посмотреть, хорошо ли он себя будет чувствовать в тот момент. Двери в сборную всегда будут открыты для него», — приводит слова Скалони PSG Talk.

Чемпионом мира в 2022 году стала сборная Аргентины, победившая в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). На этом турнире Месси принял участие в 7 матчах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.