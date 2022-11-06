Гол Бэйла спас «Лос-Анджелес» в финале MLS. Валлиец помог своей команде стать чемпионом

«Лос-Анджелес» одержал победу в финале плей-офф MLS. Команда в серии пенальти переиграла «Филадельфию Юнион».

В основное время команды обменялись двумя голами. На 116-й минуте вратарь «Лос-Анджелеса» Максим Крепо получил красную карточку. На 4-й добавленной к дополнительному времени минуте Джек Эллиотт вывел «Филадельфию» вперед. Спустя 4 минуты вышедший на замену Гарет Бэйл сравнял счет и спас команду от поражения.

GARETH BALE EQUALIZES IN STOPPAGE TIME OF EXTRATIME!! #MLSCUP pic.twitter.com/iWqfU9FAWG — Major League Soccer (@MLS) November 5, 2022

В серии пенальти игроки «Лос-Анджелеса» трижды смогли реализовать свои попытки, а их соперники — ни разу.