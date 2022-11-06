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Сегодня, 02:03

Гол Бэйла спас «Лос-Анджелес» в финале MLS. Валлиец помог своей команде стать чемпионом

Евгений Козинов
Корреспондент
Гарет Бэйл.
Фото Twitter
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«Лос-Анджелес» одержал победу в финале плей-офф MLS. Команда в серии пенальти переиграла «Филадельфию Юнион».

В основное время команды обменялись двумя голами. На 116-й минуте вратарь «Лос-Анджелеса» Максим Крепо получил красную карточку. На 4-й добавленной к дополнительному времени минуте Джек Эллиотт вывел «Филадельфию» вперед. Спустя 4 минуты вышедший на замену Гарет Бэйл сравнял счет и спас команду от поражения.

В серии пенальти игроки «Лос-Анджелеса» трижды смогли реализовать свои попытки, а их соперники — ни разу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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