Гол Бэйла спас «Лос-Анджелес» в финале MLS. Валлиец помог своей команде стать чемпионом

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«Лос-Анджелес» одержал победу в финале плей-офф MLS. Команда в серии пенальти переиграла «Филадельфию Юнион».
В основное время команды обменялись двумя голами. На 116-й минуте вратарь «Лос-Анджелеса» Максим Крепо получил красную карточку. На 4-й добавленной к дополнительному времени минуте Джек Эллиотт вывел «Филадельфию» вперед. Спустя 4 минуты вышедший на замену Гарет Бэйл сравнял счет и спас команду от поражения.
GARETH BALE EQUALIZES IN STOPPAGE TIME OF EXTRATIME!! #MLSCUP pic.twitter.com/iWqfU9FAWG— Major League Soccer (@MLS) November 5, 2022
В серии пенальти игроки «Лос-Анджелеса» трижды смогли реализовать свои попытки, а их соперники — ни разу.
Crown «em. ?@LAFC are your 2022 #MLSCup champions! pic.twitter.com/qzrtlgn4lq— Major League Soccer (@MLS) November 5, 2022
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