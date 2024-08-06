Луческу вернулся на пост главного тренера сборной Румынии

Мирча Луческу стал новым главным тренером сборной Румынии. Об этом Федерация футбола страны объявила на прошедшей во вторник пресс-конференции.

Контракт 79-летнего специалиста с национальной командой рассчитан на два года. Главной целью тренера будет выход на чемпионат мира-2026.

Луческу заявил, что его решение возглавить сборную Румынии было обусловлено исключительно любовью к футболу.

«Если честно, я и не хотел, чтобы мне сделали предложение, потому что хотел, чтобы приходили молодые тренеры. Мне не нужны ни деньги, ни создание определенного имиджа, к работе в сборной меня подтолкнули те прекрасные моменты, которые я пережил», — отметил тренер.

Румынский специалист вернулся на данную должность спустя 38 лет после ухода. Он работал с командой с 1981 по 1986 год: 57 матчей.