Лучшим болельщиком 2023 года признали фаната, который кормил ребенка из бутылочки

Фаната аргентинского «Колона» Уго Даниэля Иньигеса признали лучшим болельщиком 2023 года по версии ФИФА.

Церемония The Best FIFA Football Awards проходит в Лондоне 15 января.

Болельщик «Колона» баюкал своего сына и кормил его из бутылочки во время матча команды против «Барракас Сентрал». Этот момент попал на трансляцию встречи.

Иньигес вышел на сцену с ребенком, который почти сразу расплакался, после чего болельщик отдал его маме, которая также посетила церемонию.

Ранее ФИФА назвала лучшего тренера, лучшего голкипера, обладателя премии Пушкаша, а также символическую сборную 2023 года.