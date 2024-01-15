Лучшим болельщиком 2023 года признали фаната, который кормил ребенка из бутылочки

15 января, 23:56
Фаната аргентинского «Колона» Уго Даниэля Иньигеса признали лучшим болельщиком 2023 года по версии ФИФА.
Церемония The Best FIFA Football Awards проходит в Лондоне 15 января.
Болельщик «Колона» баюкал своего сына и кормил его из бутылочки во время матча команды против «Барракас Сентрал». Этот момент попал на трансляцию встречи.
Иньигес вышел на сцену с ребенком, который почти сразу расплакался, после чего болельщик отдал его маме, которая также посетила церемонию.
Ранее ФИФА назвала лучшего тренера, лучшего голкипера, обладателя премии Пушкаша, а также символическую сборную 2023 года.