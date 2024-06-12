Лучший бомбардир Кубка Африки и лучший бомбардир в истории сборной Экваториальной Гвинеи не имел права играть за нее

Сегодня, 12:15
Международная федерация футбола (ФИФА) постановила, что защитник Эмилио Нсуэ не имел права выступать за сборную Экваториальной Гвинеи за всю свою 11-летнюю международную карьеру.
Футболист получил гражданство африканской страны в марте 2013 года, а до этого уже успел провести 26 официальных матчей за сборную Испании разных возрастных групп, в том числе принял участие в чемпионате Европы среди юношей до 21 года. В декабре 2023-го ФИФА не одобрила смену спортивного гражданства Нсуэ, однако защитник продолжил выступать за национальную команду Экваториальной Гвинеи.
Дисциплинарный комитет ФИФА пояснил, что по этой причине засчитал Экваториальной Гвинее технические поражения в матчах против Намибии (1:0) и Либерии (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Самого футболиста ФИФА решила отстранить от участия в играх национальной команды на шесть месяцев.
Всего 34-летний Нсуэ провел 42 матча за сборную Экваториальной Гвинеи, отметившись 23 голами. В Кубке африканских наций-2023 он забил пять мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.