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Лучший бомбардир Кубка Африки и лучший бомбардир в истории сборной Экваториальной Гвинеи не имел права играть за нее

Алина Савинова
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Международная федерация футбола (ФИФА) постановила, что защитник Эмилио Нсуэ не имел права выступать за сборную Экваториальной Гвинеи за всю свою 11-летнюю международную карьеру.

Футболист получил гражданство африканской страны в марте 2013 года, а до этого уже успел провести 26 официальных матчей за сборную Испании разных возрастных групп, в том числе принял участие в чемпионате Европы среди юношей до 21 года. В декабре 2023-го ФИФА не одобрила смену спортивного гражданства Нсуэ, однако защитник продолжил выступать за национальную команду Экваториальной Гвинеи.

Дисциплинарный комитет ФИФА пояснил, что по этой причине засчитал Экваториальной Гвинее технические поражения в матчах против Намибии (1:0) и Либерии (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Самого футболиста ФИФА решила отстранить от участия в играх национальной команды на шесть месяцев.

Всего 34-летний Нсуэ провел 42 матча за сборную Экваториальной Гвинеи, отметившись 23 голами. В Кубке африканских наций-2023 он забил пять мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

Источник: https://apnews.com/article/fifa-emilio-nsue-ineligible-acfon-a2a77d3a529793dd5e9b8ba6a992f637
Футбол
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
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