Луис де ла Фуэнте — о победе Испании над Швейцарией: «Команда поняла, как преодолеть обстоятельства, я в восторге от этого»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игру своих подопечных в матче группового этапа Лиги наций с национальной командой Швейцарии (3:2).

«Команда поняла, как преодолеть обстоятельства, и я в восторге от этого. Большая честь работать с этим поколением футболистов, с ними легко. У нас очень хорошее настоящее и прекрасное будущее. Игрокам просто нужны возможности и уверенность», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Испания набрала 16 очков и вышла в четвертьфинал плей-офф Лиги наций с первого места в группе 4. Жеребьевка четвертьфиналов состоится 22 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые матчи пройдут 20 марта, ответные — 23 марта.