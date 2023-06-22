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Зарубежные

Сегодня, 20:21

Лукаку отклонил новое предложение из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку во второй раз отклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, первое предложение, которое ему сделали (25 миллионов на два года), было увеличено до 30 миллионов и продлено на сезон, но это не изменило решение бельгийца. Он считает переезд в Аравию в возрасте 30 лет преждевременным и, по крайней мере, до чемпионата мира-2026, хочет играть в Европе.

В минувшем сезоне форвард сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Он выступал в составе команды на правах аренды из «Челси».

Стоимость 30-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Контракт с «Челси» до 2026 год.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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