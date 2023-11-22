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Сегодня, 22:08

Лукаку, Влахович и Рабьо — самые высокооплачиваемые футболисты серии А

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Нападающие Ромело Лукаку («Рома»), Душан Влахович («Ювентус»), а также полузащитник туринского клуба Адриен Рабьо получают самую большую зарплату в итальянской серии А, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, Лукаку, Влахович и Рабьо получают по 7 миллионов евро в год.
В топ-10 также вошли голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны (6,5 миллионов евро), защитник «старой синьоры» Алекс Сандро, игроки «Интера» Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (по 6 миллионов евро), защитник «Интера» Алессандро Бастони (5,5 миллионов евро) и вингер «Милана» Рафаэл Леау с 5 миллионами.

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян получает 3,8 миллиона евро и занимает 25-е место. Хвича Кварацхелия с годовым доходом в 1 миллион евро делит 18-20-е место среди игроков «Наполи».

Адриен Рабьо
Душан Влахович
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Рома
ФК Ювентус
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