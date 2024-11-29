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Сегодня, 14:37

Лукас Масоэро заявил, что получает в Румынии в два раза меньше, чем в России

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Экс-защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, сколько зарабатывает в Румынии.

«Конечно, в России зарплаты больше, чем в Румынии. Сложно сказать в процентном соотношении по всей лиге, но лично мне здесь не смогли платить столько, сколько в России. Получаю в два раза меньше», — цитирует Масоэро «РБ Спорт».

Он признался, что в России ему жилось лучше.

«Нижний Новгород — прекрасный город, хотя зимой мне было там реально тяжело, не переношу морозы. Но в Румынии намного строже с дисциплиной. Для меня это странно, ты профессиональный игрок и знаешь, что тебе можно, а что нельзя, но здесь даже в контракте прописано, в какое время ты уже должен быть дома по вечерам. Другой менталитет, не скажу, лучше или хуже, но отличается. В России я чувствовал себя более свободным делать то, что мне хотелось. Было проще, не приходилось никому и ничего объяснять. Эту ментальность не изменить, просто тут так заведено», — добавил футболист.

29-летний аргентинец выступает за румынский «У Клуж» с сентября 2023 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
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