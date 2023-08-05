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Зарубежные

Сегодня, 09:01

«Лукойл» стал спонсором хорватского «Хайдука» — болельщикам клуба обещают скидки на заправках

Руслан Минаев
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«Хайдук» заключил спонсорское соглашение с компанией «Лукойл-Хорватия», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что по программе лояльности, которую введут 10 августа, болельщики команды смогут получить скидки на заправках сети.

«Для нас это большая честь, большой день. «Хайдук» является крупнейшим спортивным брендом в Хорватии, мы признаем это и надеемся, что благодаря этому сотрудничеству осуществим много качественных совместных проектов», — сказано в заявлении клуба.

«Хайдук» является 15-кратным чемпионом страны и 17-кратным обладателем Кубка.

ФК Хайдук
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