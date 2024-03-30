Лунев: «Лучше играть в «Карабахе», нежели сидеть четвертым вратарем в запасе «Ньюкасла»

Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунев объяснил, почему он не перешел в «Ньюкасл».

Ранее футболист заявлял, что английский клуб проявлял к нему интерес в период его выступления за «Байер».

«Если играть в Азербайджане и в еврокубках, то, конечно, лучше в «Карабахе», нежели сидеть 3-м или 4-м вратарем в «Ньюкасле». Мне почти 33 года, поэтому хочется все-таки поиграть в футбол. Возможно, в 36 лет захочется посмотреть на Англию. Тогда можно и присесть на скамейку посмотреть», — цитирует Лунева Sport24.

29 марта Лунев с «Карабахом» досрочно стал чемпионом Азербайджана. В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл 26 матчей, в которых пропустил 35 мячей и 8 раз сыграл на ноль.