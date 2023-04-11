Лузин рассказал, что в низших лигах Европы получал от 700 до 1200 евро

Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин рассказал об уровне зарплат в низших европейских футбольных лигах.

«В 2016-м я стартанул в Словакию в футбольный клуб «Топольчаны» из третьей лиги. Уже оттуда получил приглашение в «Спартак» из Трнавы, который играет в высшей лиге. Только по своей глупости не оказался там. Мне предложили условия, но я сказал, что хочу больше денег, потому что перевез из России жену. Клуб не стал повышать предложение, и я не подписал контракт. Мы привыкли, что чем выше лига, тем лучше зарплата. В Европе вообще не так. В Словакии в низших лигах можно получать больше. В главных лигах тебе могут сказать, что дают шанс играть на топовом уровне, поэтому предлагают меньше денег. Какие были зарплаты в низших лигах Европы? От 700 евро. Самая высокая фиксированная зарплата в Словакии была 1200 евро в месяц плюс премии. Еще клубы решали вопрос с жильем и можно было договориться по питанию. В России люди в ФНЛ могут получать такие же деньги. Частые истории, когда зарплата в ФНЛ всего 150 тысяч рублей, а еще жилье могут не дать и оставить без еды», — приводит слова Лузина Metaratings.ru.

Лузин покинул «Краснодар» в 2015 году. С тех пор он успел поиграть в нескольких словацких клубах, а также чешском «Сокол Брозаны» и австрийской «Штадль-Пауре». В феврале 2023 года российский защитник перешел в аргентинский «Соль де Майо».