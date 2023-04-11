Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:15

Лузин рассказал, что в низших лигах Европы получал от 700 до 1200 евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин рассказал об уровне зарплат в низших европейских футбольных лигах.

«В 2016-м я стартанул в Словакию в футбольный клуб «Топольчаны» из третьей лиги. Уже оттуда получил приглашение в «Спартак» из Трнавы, который играет в высшей лиге. Только по своей глупости не оказался там. Мне предложили условия, но я сказал, что хочу больше денег, потому что перевез из России жену. Клуб не стал повышать предложение, и я не подписал контракт. Мы привыкли, что чем выше лига, тем лучше зарплата. В Европе вообще не так. В Словакии в низших лигах можно получать больше. В главных лигах тебе могут сказать, что дают шанс играть на топовом уровне, поэтому предлагают меньше денег. Какие были зарплаты в низших лигах Европы? От 700 евро. Самая высокая фиксированная зарплата в Словакии была 1200 евро в месяц плюс премии. Еще клубы решали вопрос с жильем и можно было договориться по питанию. В России люди в ФНЛ могут получать такие же деньги. Частые истории, когда зарплата в ФНЛ всего 150 тысяч рублей, а еще жилье могут не дать и оставить без еды», — приводит слова Лузина Metaratings.ru.

Лузин покинул «Краснодар» в 2015 году. С тех пор он успел поиграть в нескольких словацких клубах, а также чешском «Сокол Брозаны» и австрийской «Штадль-Пауре». В феврале 2023 года российский защитник перешел в аргентинский «Соль де Майо».

Источник: https://metaratings.ru/news/vospitannik-krasnodara-luzin-v-nizshikh-ligakh-evropy-ya-poluchal-ot-700-do-1200-evro-242422/
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
«Он машина. Как Криштиану». Гвардиола поменял «Сити» ради Холанна, и это работает
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский футболист рассказал, как перешел в клуб из третьего дивизиона Аргентины