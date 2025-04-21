Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:52

Любимый клуб папы римского «Сан-Лоренсо» выразил соболезнования в связи с его смертью

Сергей Ярошенко
Папа римский Франциск.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Клуб «Сан-Лоренсо», за который болел папа римский Франциск, выразил соболезнования в связи со смертью понтифика.

«Он никогда не был просто одним из многих — он всегда был одним из нас. Болельщик «Сан-Лоренсо» с детства и до глубокой старости. Болельщик как священник и кардинал. Болельщик даже как папа. Он всегда передавал свою страсть к «Сан-Лоренсо»: когда ходил на старый «Гасометро» смотреть игру команды в 1946 году, когда миропомазывал Анхелито Корреа в часовне, когда с неподдельной радостью принимал делегации в сине-гранатовых цветах в Ватикане. Скорбя от всей души, сегодня мы, «Сан-Лоренсо», говорим Франциску: прощай, спасибо и до встречи! Мы будем вместе в вечности!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Папа римский Франциск.Умер Папа Римский Франциск. Понтифик безумно любил футбол, но не смотрел его больше 30 лет

О сметри понтифика стало известно 21 апреля. Ему было 88 лет.

Футбол
ФК Сан-Лоренсо
Читайте также
Олимпийская чемпионка Клюфт обанкротилась из-за роста цен в Европе
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Кто все-таки будет чемпионом России
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя