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Сегодня, 12:42

Уилкшир: «У Кокорина был отличный сезон на Кипре, но это слабый чемпионат»

Уилкшир высказал мнение о выступлениях форварда Кокорина
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Люк Уилкшир высказал мнение о выступлениях форварда Александра Кокорина в прошлом сезоне и возможном возвращении в РПЛ.

«У Александра Кокорина был отличный сезон на Кипре, но это слабый чемпионат. Его не хотят видеть в «Фиорентине», поэтому его возвращение в Россию возможно. Вернется он обратно в «Динамо» или нет — зависит от руководства клуба, удовлетворят ли они его финансовые условия. Вопрос еще и в другом — потянет ли любая другая команда РПЛ запросы Кокорина. Зарплата у него немаленькая», — приводит слова Уилкшира Sport24.

В сезоне-2022/23 россиянин выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

В сезоне-2022/23 Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса», 32-летний форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 играх за команду во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-08-uilkshir-u-kokorina-byl-otlichnyy-sezon-na-kipre-no-eto-slabyy-chempionat-yego-vozvrashcheniye-v-rossiyu-vozmozhno
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