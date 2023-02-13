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Сегодня, 17:49

Тренер сборной Казахстана Адиев: «Я не говорил, что против натурализации игроков»

Алина Савинова
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев объяснил свое высказывание о возможной натурализации российских игроков.

Ранее Адиев заявил, что в Казахстанской Федерации футбола никому не будут раздавать паспорта.

«Я не говорил, что против натурализации игроков. Имел в виду, что мы никого не собираемся искусственно натурализовывать. Если игрок самостоятельно получит паспорт, и мы увидим, что он нам добавит вариативности в составе команды, то рассмотрим этот момент. Наш посыл такой.

Конечно, как тренер всегда хочу усиления для сборной, но как болельщик считаю, что национальная сборная должна представлять своих футболистов. Зрителям интересно посещать матчи своих соотечественников», — приводит Sport24 слова Адиева.

Также Адиев отметил, что несколько российских игроков, помимо Зуева, хотят выступать за сборную Казахстана.

В начале февраля в Казахстанской федерации футбола (КФФ) сообщили о том, что полузащитник «Химок» Александр Зуев проявил интерес к переходу в национальную сборную Казахстана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-trener-sbornoy-kazakhstana-o-vozmozhnoy-naturalizatsii-rossiyan-ya-ne-govoril-chto-protiv
Магомед Адиев
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