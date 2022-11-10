Магомед Адиев сообщил, что продлил контракт со сборной Казахстана

10 ноября, 13:31
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что продлил контракт с национальной командой, а также отреагировал на слухи о том, что Валерий Карпин мог возглавить сборную Армении.
«Нужно оказаться на его месте, тяжело судить. Он прекрасно знает, что делает, да и у него есть обязательства перед «Ростовом». Нам лишь остается болеть и переживать за работу Валерия Карпина. Я не могу ему давать советы, он хорошо знает, что лучше делать для прогресса. Общался ли с ним? К сожалению, у меня нет связи с Карпиным.
Не предлагали ли мне возглавить сборную Армении? Нет-нет, я продлил свой контракт со сборной Казахстана и продолжу работать здесь», — приводит Metaratings слова Адиева.
Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Под его руководством команда одержала 4 победы и дважды сыграла вничью. По итогам Лиги наций-2022/23 команда Казахстана поднялась из Лиги C в лигу B.
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