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10 ноября, 13:31

Магомед Адиев сообщил, что продлил контракт со сборной Казахстана

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что продлил контракт с национальной командой, а также отреагировал на слухи о том, что Валерий Карпин мог возглавить сборную Армении.

«Нужно оказаться на его месте, тяжело судить. Он прекрасно знает, что делает, да и у него есть обязательства перед «Ростовом». Нам лишь остается болеть и переживать за работу Валерия Карпина. Я не могу ему давать советы, он хорошо знает, что лучше делать для прогресса. Общался ли с ним? К сожалению, у меня нет связи с Карпиным.
Не предлагали ли мне возглавить сборную Армении? Нет-нет, я продлил свой контракт со сборной Казахстана и продолжу работать здесь», — приводит Metaratings слова Адиева.

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Под его руководством команда одержала 4 победы и дважды сыграла вничью. По итогам Лиги наций-2022/23 команда Казахстана поднялась из Лиги C в лигу B.

Источник: https://metaratings.ru/news/magomed-adiev-prodlil-kontrakt-so-sbornoy-kazakhstana-1409339/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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