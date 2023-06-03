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Сегодня, 15:57

Магомедалиев поделился воспоминаниями о матче со сборной Португалии и Роналду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев вспомнил матчи со сборной Португалии.

«Прикольно было. Из-за пандемии первый матч перенесли из Португалии в Турин. Играли на стадионе «Ювентуса». Волнение, конечно, присутствовало, но было и приятно осознавать, что я — здесь. Стою в подтрибунном тоннеле рядом с Криштиану и всей этой гвардией — Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диаш, Канселу — и улыбаюсь. Мы с Эмином Махмудовым еще переглянулись: «С кем мы играем?» Роналду очень хотел забить. После матча Криштиану такой расстроенный был, как будто его команда проиграла. По-моему, у него задача была — забить побольше. Не получилось. Парочку его ударов я отбил — ничего серьезного. Роналду есть Роналду, но его хорошо закрыли наши защитники. Вся команда здорово сыграла. Автогол — следствие моей ошибки. Я на выходе кулаком срезал мяч в своего защитника, и от него залетел. Конечно, обидно. Но крупно проиграть было бы обиднее. Уж лучше так», — приводит слова Магомедалиева «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5123399-rossijskij-vratar-azerbajdzhana-posle-igry-ronaldu-byl-tak-rasstroen-budto-proigral.html
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