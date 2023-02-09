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Сегодня, 14:39

Магомедов рассказал, как МВД Израиля оформило ему гражданство за заслуги перед спортом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов рассказал, как МВД Израиля оформило ему гражданство за заслуги перед спортом.

«Авраам Грант хотел видеть меня в сборной Израиля. Федерация похлопотала перед МВД. С первой попытки получили отказ. Вопрос удалось решить только после смены власти в министерстве, в 2003 году. По спортивной линии гражданство получили трое: я, Уваров и Третьяк — центральный защитник с Украины. Им дали за особый вклад в национальный спорт, а мне — за заслуги и перспективу выступлений в национальной команде. Мы все вместе ездили в Иерусалим. Зачитали по бумажке текст присяги на иврите, получили внутреннее удостоверение и загранпаспорт», — приводит слова Магомедова «Чемпионат».

49-летний Магомедов выступал за махачкалинской «Динамо», «Жемчужину», «Торпедо» (Адлер) и израильский «Маккаби».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4990235-magomedov-rasskazal-kak-mvd-izrailya-oformilo-emu-grazhdanstvo-za-zaslugi-pered-sportom.html
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