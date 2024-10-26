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Макеев — о завершении карьеры Макгиди: «Эйден не раскрылся полностью. Он — человек-настроение»

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Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев в комментарии «СЭ» отреагировал на завершение карьеры экс-полузащитником красно-белых Эйденом Макгиди.

«Эйден — позитивный парень, яркий игрок. Я думаю, болельщикам он запомнился своими финтами. Он не раскрылся полностью. Когда он только приехал, я был поражен тому, что он делал на тренировках. Я с таким еще не сталкивался.

Конечно, он в играх показывал определенный уровень, но это даже близко не его максимум. Почему не раскрылся до конца? Он был человек-настроение. Думаю, поэтому и не раскрылся. Но когда Эйден ловил кураж, его было сложно остановить», — сказал Макеев «СЭ».

Последним клубом 38-летнего ирландца стал шотландский «Эйр Юнайтед».

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Также он известен по выступлениям за «Селтик», «Эвертон», «Сандерленд» и другие клубы. За сборную Ирландии Макгиди провел 92 матча и забил 5 голов.

Дарик Агаларов

Евгений Макеев
Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)

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