Макелеле: «Месси или Роналду? Это как выбирать между Марадоной и Пеле»

Сегодня, 09:00
Бывший полузащитник «Реала», «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Лионеле Месии и экс-нападающем «МЮ» Криштиану Роналду.
«Это непростой вопрос. Это как выбирать между Марадоной и Пеле. Разная культура, разный футбол... Месси родился с этим талантом.
Оба игрока — прекрасный пример для детей. Не могу выбрать одного», — цитирует Макелеле Sky Sports.
Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.
В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.