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Сегодня, 07:16

«Маккаби» Хайфа серьезно заинтересован в российском вратаре Хайкине

Никита Хайкин.
Фото Global Look Press
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«Маккаби» из Хайфы серьезно интересуется российским вратарем Никитой Хайкиным, сообщает журналист телеканала sport5.co.il Надав Цанципар.

Клуб хочет подписать 27-летнего футболиста, который является свободным агентом. При этом игрок родился в Нетанье, у него есть гражданство Израиля.

Предыдущим клубом Хайкина был норвежский «Буде-Глимт», голкипер ушел из команды 1 января в связи с истечением контракта.

Хайкин уже выступал в Израиле за «Бней Иегуду» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).

Эли Швидлер

Никита Хайкин
Футбол
ФК Маккаби (Хайфа)
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