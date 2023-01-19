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19 января, 22:54

«Маккаби» выиграл Кубок израильской лиги, не забив ни одного гола

Мария Гусева
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«Маккаби» из Нетании выиграл Кубок израильской лиги, обыграв в финале «Хапоэль» из Баэр-Шевы. Основное время закончилось со счетом 0:0, по пенальти — 5:4.

В составе «Хапоэля» играет российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. В начале второго тайма он получил красную карточку.

«Маккаби» выиграл трофей, не забив ни одного гола. Все их матчи заканчивались сериями пенальти: в квалификации обыграли «Маккаби» из Тель-Авива (0:0, пен. — 5:4), а в полуфинале «Хапоэль» из Хадеры (0:0, пен. — 5:4).

Клуб из Нетании завоевал первый с 1983 года трофей. Тогда «Маккаби» становился чемпионом Израиля.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • bk news
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 1
Монца 1
Перерыв

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Маккаби (Нетания)
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
2
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