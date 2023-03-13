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Сегодня, 08:29

Мама Дани Алвеса: «Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его»

Виталий Косик
Корреспондент
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Люсия Алвес, мать бывшего защитника «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвеса, поддержала своего сына, который отбывает срок в тюрьме за изнасилование.

«Моя семья — это моя жизнь, я люблю ее до бесконечности. Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его. Бог соединил нас. Никто нас не разлучит. Я знаю, что мой сын надоел людям, что предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в Бога не отнять, я остаюсь сильной», — написала мать футболиста в соцсетях.

20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с защитником. Футболист играл за команду с июня 2022 года.

Дани Алвес
Футбол
ФК УНАМ Пумас
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