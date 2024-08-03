Мама Чалова — о переходе сына в ПАОК: «Он хотел попробовать свои силы, хотел поиграть в Лиге чемпионов»

Наталья Чалова, мама форварда ПАОКа Федора Чалова, прокомментировала переход сына в греческий клуб.

«Волнуюсь, конечно. Отпускать детей всегда волнительно. Ну, с волнением и надеждой, скажем так. Он хотел попробовать свои силы, хотел поиграть в Лиге чемпионов.

Я знаю, что турецкий чемпионат очень жесткий, а греческий все-таки поспокойнее в плане борьбы, хотя тоже не самый простой. А болельщики везде молодцы. Он в соцсети выложил пост, что уже там вовсю пишут про него на греческом языке. Вроде как, болельщики его приняли. Я посмотрела переводы. Никто не пишет: зачем нам этот русский? Все пишут: привет, давай. Пока так, а там посмотрим», — цитирует «КП Спорт» Наталью Чалову.