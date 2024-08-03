Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 02:56

Мама Чалова — о переходе сына в ПАОК: «Он хотел попробовать свои силы, хотел поиграть в Лиге чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Наталья Чалова, мама форварда ПАОКа Федора Чалова, прокомментировала переход сына в греческий клуб.

«Волнуюсь, конечно. Отпускать детей всегда волнительно. Ну, с волнением и надеждой, скажем так. Он хотел попробовать свои силы, хотел поиграть в Лиге чемпионов.

Я знаю, что турецкий чемпионат очень жесткий, а греческий все-таки поспокойнее в плане борьбы, хотя тоже не самый простой. А болельщики везде молодцы. Он в соцсети выложил пост, что уже там вовсю пишут про него на греческом языке. Вроде как, болельщики его приняли. Я посмотрела переводы. Никто не пишет: зачем нам этот русский? Все пишут: привет, давай. Пока так, а там посмотрим», — цитирует «КП Спорт» Наталью Чалову.

Источник: «КП Спорт»
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
0
Читайте также
Анхелю Ди Марии и его семье угрожают расправой в родном Росарио
Во Франции не исключают инцидентов на Олимпиаде из-за убийства лидера ХАМАС
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани перешел в португальскую «Эштрелу»

Игнатьев: «ЦСКА нужен игрок атаки после ухода Чалова»