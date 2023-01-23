Мама Кокорина — о дубле сына за «Арис»: «Я счастлива за сына и рада, что команда одержала победу»

Светлана Кокорина, мама российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, отреагировала на дубль своего сына в матче 20-го тура чемпионата Кипра против «Аполлона» (3:1).

«Я счастлива за сына, за его дубль. Рада, что команда одержала победу. Смотрела игру, конечно, переживала и очень рада, что у него получилось вернуться и сразу забить. Про физическую готовность лучше спросить у него. Но мы постоянно общаемся, и знаю, что настрой у него отличный», — цитирует Кокорину Sport24.

В матче против «Аполлона» 31-летний нападающий забил гол на 29-й минуте первого тайма и реализовал пенальти на 82-й минуте встречи. Всего в нынешнем сезоне чемпионата Кипра россиянин забил 7 мячей.