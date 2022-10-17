Мама Кокорина не считает, что Александр перезапустил карьеру в «Арисе»

Светлана Кокорина, мама Александра Кокорина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила игру сына за «Арис» в матче 7-го тура чемпионата Кипра против «Аполлона» (3:0).

«Карьера перезапущена? Нет, я такое не могу сказать. Мы многое пережили в этой жизни... Давайте просто радоваться тому, что есть на данный момент. Понимаете, Саша такой человек. Ему когда доверяют, то он никогда не подведет. Будем надеяться, что дальше будет больше», — сказала Кокорина «СЭ».

В 6 матчах за «Арис» у 31-летнего Кокорина 3 гола и 1 результативная передача. Кипрский клуб поднялся на второе место в чемпионате Кипра, набрав 15 очков.