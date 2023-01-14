Мама Кокорина: «Удастся ли Александру продолжить выступать на том же уровне во второй части сезона? С некоторых пор я вообще ничего не загадываю»

Светлана Кокорина, мама российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, в комментарии для «СЭ» поделилась эмоциями после попадания сына в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра по версии Кипрского Союза спортивных журналистов.

«Такие новости должны вызвать только положительные эмоции. Удастся ли Александру продолжить выступать на том же уровне во второй части сезона? С некоторых пор я вообще ничего не загадываю. Поживем — увидим», — сказала Кокорина «СЭ».

Российский футболист принял участие в 13 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

«Арис» арендовал форварда у итальнской «Фиорентины» до конца нынешнего сезона.