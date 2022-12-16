Мама Кокорина рассказала о самочувствии сына

Светлана Кокорина, мама российского футболиста «Ариса» Александра Кокорина, в комментарии для «СЭ» рассказала о состоянии здоровья своего сына, который пропускает третий матч подряд в чемпионате Кипра.

«Когда Александр восстановится и вернется на поле? Не знаю. Это не ко мне вопросы. Но чувствует он нормально себя», — сказала Кокорина «СЭ».

31-летний нападающий «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. За кипрский клуб он провел 10 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.