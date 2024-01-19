«Манчестер Сити» признан лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards

Лучшими клубами 2023 года по версии Globe Soccer Awards признаны «Манчестер Сити» в мужском футболе и «Барселона» в женском.

В 2023 году «Сити» выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира. Также на награду претендовали «Аль-Ахли» (Каир), «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад», «Арсенал», «Барселона», «Флуминенсе», «Интер», «Наполи» и «Севилья».

Женская «Барселона» в прошлом году выиграла чемпионат и Суперкубок Испании, и Лигу чемпионов. Кроме каталонцев за награду боролись «Арсенал», «Бавария», «Челси» и «Рома».