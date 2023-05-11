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Зарубежные

Сегодня, 14:21

«Манчестер Юнайтед» может сменить Де Хеа на 20-летнего голкипера «Андерлехта»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру голкипера «Андерлехта» Барта Вербрюггена, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, руководство манкунианцев сомневается в том, что Давид де Хеа продолжит оставаться первым номером команды в будущем сезоне. В связи с этим «МЮ» обратил внимание на Вербрюггена.

20-летний нидерландский голкипер выступает за «Андерлехт» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за команду во всех турнирах, пропустил 28 мячей и 10 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Давид Де Хеа
Футбол
ФК Андерлехт
ФК Манчестер Юнайтед
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