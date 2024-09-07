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Сегодня, 18:32

«Манчестер Юнайтед» возглавил список самых убыточных клубом на трансферном рынке с 2015 года

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» показал худший трансферный баланс с 2015 года, по данным Международного центра спортивных исследований (CIES).

За последние девять лет «манкунианцы» потратили на новых игроков на 1,304 миллиарда евро больше, чем выручили от их продажи.

Второе место в списке занимает «Челси» — 1,209 миллиарда евро. Третье место — у «ПСЖ» (991 миллион евро). Четвертое и пятое места занимают «Арсенал» (795 миллионов евро) и «Тоттенхэм» (711 миллионов евро).

«Челси» и «МЮ» стали лидерами АПЛ по тратам на новичков в летнее трансферное окно.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси

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