«Манчестер Юнайтед» возглавил список самых убыточных клубом на трансферном рынке с 2015 года

«Манчестер Юнайтед» показал худший трансферный баланс с 2015 года, по данным Международного центра спортивных исследований (CIES).

За последние девять лет «манкунианцы» потратили на новых игроков на 1,304 миллиарда евро больше, чем выручили от их продажи.

Второе место в списке занимает «Челси» — 1,209 миллиарда евро. Третье место — у «ПСЖ» (991 миллион евро). Четвертое и пятое места занимают «Арсенал» (795 миллионов евро) и «Тоттенхэм» (711 миллионов евро).

«Челси» и «МЮ» стали лидерами АПЛ по тратам на новичков в летнее трансферное окно.