13 ноября, 16:19

Манчини назначен главным тренером «Аль-Садда»

Сергей Ярошенко

«Аль-Садд» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера клуба.

Соглашение 60-летнего итальянца с катарским клубом рассчитано на 2,5 года.

Последним местом работы специалиста была сборная Саудовской Аравии, откуда он был уволен в октябре 2024 года. Ранее Манчини также возглавлял сборную Италии, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

После 9 туров «Аль-Садд» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Катара с 14 очками.

3

  • Фирсыч

    Ха-ха-ха, как смешно.

    13.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Сейчас закупят 357 аргентинцев

    13.11.2025

    Роберто Манчини
    Футбол
