Мане стал первым обладателем приза Сократеса за деятельность вне футбола

Нападающий «Баварии» Садио Мане стал лауреатом первой в истории награды имени Сократеса.

Премия вручается в рамках церемонии присуждения «Золотого мяча». Данным призом награждается футболист, который лучше других проявил себя за пределами поля своими политическими или социально значимыми инициативами.

Сократес является известным в прошлом бразильским футболистом, который умер в 2011-м. Во время выступлений в составе «Коринтианс» Сократес активно боролся против военного режима в Бразилии.