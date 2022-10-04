«Каса Пиа» обыграла «Маритиму» и продлила серию без поражений до 6 матчей

«Каса Пиа» в матче 8-го тура чемпионата Португалии на выезде обыграла «Маритиму» со счетом 2:1.

На гол Шадаша гости ответили точными ударами Клейтиньо и Леонарду Лелу. При этом обе команды доигрывали матч в меньшинстве — на 45+3-й минуте полузащитник «Каса Пии» Нермин Золотич получил вторую желтую карточку, после чего Шадаш не реализовал пенальти, а на 68-й удаление заработал защитник «Маритиму» Витор Коста.

«Каса Пиа», которая вышла в высший дивизион по итогам прошлого сезона, продлила серию без поражений до 6 матчей и с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Маритиму» с 0 очками — на последней строчке.