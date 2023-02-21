Марсело может продолжить карьеру в «Аль-Насре»

Бывший защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Аль-Насре», сообщает Relevo. Пока стороны провели только предварительные переговоры.

Одним из инициаторов приглашения Марсело выступает бывший партнер бразильского защитника по «Реалу» Криштиану Роналду.

В феврале 34-летний футболист расторг свое трудовое соглашение с греческим «Олимпиакосом». В текущем чемпионате Греции Марсело провел 10 матчей, забил 3 гола.

Марсело является 5-кратным победителем Лиги чемпионов, 6-кратным победителем чемпионата Испании.