Мартинес ответил на вопрос о будущем Роналду в сборной Португалии

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, о будущем нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

«Решения должны приниматься, исходя из ситуации на поле и тренировках. Я не тот тренер, который принимает поспешные решения. Я хочу встретиться со всеми игроками и с сегодняшнего дня я начну разговаривать и встречаться с ними. Криштиану был членом сборной на чемпионате мира, он 19 лет выступал за национальную команду, и это заслуживает уважения. С этого момента я должен выбрать лучший состав для участия на чемпионате Европы. Завтра мы начнем эту работу, будем узнать всех игроков, Криштиану — один из них. Мы начнем процесс знакомства со всеми игроками, которые могут присоединиться к национальной команде. Мы дадим возможность каждому игроку и будем с уважением относиться к тем, кто уже является частью сборной. Криштиану — один из них», — приводит слова Мартинеса Footmercato.

37-летний португалец дебютировал за национальную команду в 2003 году в матче с Казахстаном. Всего за сборную Португалии он провел 196 матчей, забил 118 мячей и отдал 43 результативные передачи.